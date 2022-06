Un Centre de santé du Sud fribourgeois dès le mois de septembre

Le Centre de santé du Sud fribourgeois (CSSF) doit offrir «une palette de prestations complémentaires et coordonnées de soins ambulatoires», selon le communiqué commun des réseaux de santé et de l’HFR.

En termes de contenu, le CSSF proposera sur chaque site une offre en médecine générale et spécialisée, ainsi que des prestations sociales et thérapeutiques. Les consultations sans rendez-vous seront possibles sur le site de Riaz, par sa Permanence, en collaboration avec la Maison de garde, qui permet de traiter les urgences non vitales.

«L’offre se développera progressivement entre les différents sites et services, de façon à répondre aux besoins de la population et à éviter la dispersion des compétences médicales.» Sur le site de Riaz, les prestataires de soins seront majoritairement issus de l’HFR. Ceux de Billens et Châtel-Saint-Denis seront principalement occupés par des structures privées. «La formalisation du lien entre les professionnels de santé et le CSSF se fera au travers d’une charte d’engagement qui précisera les modalités de collaboration et de fonctionnement.»

Un comité stratégique sera en charge de la surveillance du dispositif. Composé des trois préfets du Sud, du directeur général de l’HFR et d’un représentant des communes par district, il fonctionnera aussi comme autorité d’arbitrage si nécessaire. Une plate-forme de coordination devra assurer un développement cohérent du dispositif ainsi que son suivi.