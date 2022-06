Un chalet d'alpage détruit par les flammes à Corbières

Dimanche vers 22 h 50, le Centre d'engagement et d'alarme de la police cantonale était informé par plusieurs dizaines d'appels d'un incendie sur les hauts de Corbières. Les pompiers et les patrouilles de police ont immédiatement été alarmés et se sont rendus sur les lieux, explique la police cantonale dans un communiqué.

A leur arrivée, les intervenants ont constaté que le chalet de la Pata était la proie des flammes. Personne ne se trouvait à l'intérieur au moment des faits.

Les causes de ce sinistre ne sont pour l'heure pas connues. Une enquête est en cours.