Un concert pour voyager sur l’île de Beauté

SIVIRIEZ

Des chants polyphoniques corses résonneront en l’église de Siviriez lundi à 20 h. Ils seront interprétés par Guy Calvelli (chant), Louis Crispi (chant), Alexis Vitello (chant et guitare) et Isabelle Gianelli (violon). Né en 1989, I Campagnoli est l’un des plus anciens groupes de polyphonie corse et son nom signifie «les hommes de la terre», indique un communiqué. Au programme, des chants profanes, sacrés, ainsi que des créations. Le groupe se produira également le mardi 7 juin à 20 h à Fribourg au couvent des Capucins et le mercredi 8 juin à 20h à l’église de La Roche. Pour cette date en Gruyère, il partagera le concert avec le Chœur des armaillis de La Roche et le duo Bernard (scie musicale) et Armand (accordéon).