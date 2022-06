Un podium bon pour la confiance de Frédéric Yerly

AUTOMOBILISME. Le pilote écharlensois Frédéric Yerly a signé le troisième podium de la saison le weekend dernier aux 24 Heures du Nürburgring, en Allemagne. Avec ses coéquipiers allemands Marek Schaller, Heiko Hammel et Matthias Wasel, il a pris la troisième place de la catégorie SP3T. «Notre course s'est bien déroulée jusqu'à 1 h du matin, moment où notre amortisseur a cassé, raconte le Gruérien de 46 ans. La réparation nous a fait perdre beaucoup de temps et nous sommes repartis en dernière position.» Un retard qui n'a pas empêché l'équipage au volant de la Golf GTI numéro 10 de remonter jusqu'à la troisième position finale. «Malgré notre pépin mécanique, ce résultat confirme que nous avons les moyens de figurer tout devant. C'est bon pour la confiance.»

En quête de régularité

