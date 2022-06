Un Repair Café samedi à la déchetterie

BOSSONNENS

Il sera possible de venir faire réparer ses objets abîmés, mais encore utilisables, samedi à la déchetterie de Bossonnens. La commission de l’énergie de la commune, avec le soutien de Granges et d’Attalens, ainsi que de la Fédération romande des consommateurs, y organise un Repair Café. Des réparateurs bénévoles dans les domaines de la couture, de l’informatique et de la mécanique notamment, seront présents de 9 h à 15 h. Ils se pencheront sur vos vélos, aspirateurs, lampes et ordinateurs afin de leur offrir une seconde vie et d’éviter le gaspillage. La commune de Bossonnens avait déjà accueilli deux manifestations de ce type en 2018 et 2019.