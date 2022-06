Une ambiance de carnaval ce week-end

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Annulé depuis deux ans en raison de la crise sanitaire, le Carnaval de Châtel-Saint-Denis aura droit à une édition estivale cette année. En effet, le comité a décidé d’organiser une manifestation vendredi et samedi dans une cantine située à côté de l’ancienne gare du chef-lieu. Un match aux cartes sera mis sur pied vendredi à partir de 19 h 02. Le lendemain, à 15 h 02, une disco pour les enfants et l’ouverture des bars sont prévues. Suivront à 18 h 32 un apéro officiel et un concert de guggens, avant une soirée durant laquelle la musique des années 1960 à 1990 sera à l’honneur. Les organisateurs invitent les participants à revêtir leur plus beau costume. Davantage d’informations sur le site www.carnavalchatel.ch.