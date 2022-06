Une bibliothèque ouverte à tous

ROMONT. Ouverte depuis le 3 mai, la nouvelle bibliothèque régionale de la Glâne a été inaugurée hier. Les invités ont eu l’occasion de découvrir un site totalement remodelé, abritant également la ludothèque et l’orientation professionnelle.

En effet, toutes ces nouveautés ont été construites dans l’ancienne salle de sport. Le cabinet dentaire, les salles de sciences et celle de l’économie familiale ont remplacé l’ancienne piscine.

Désormais, la bibliothèque – et ses 36 000 livres – est ouverte aux élèves et à la population. «Jusqu’à présent, il existait une bibliothèque réservée aux élèves du CO et une ouverte au public appartenant à la ville de Romont», explique l’administrateur Benoît Chobaz. Régionale, elle accueillera désormais tous les résidents et élèves du district.

Un site…