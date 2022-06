Une coordinatrice pour l'aménagement du territoire

Thérèse Sottas a obtenu son Master en géographie à l'Université de Zurich. Elle est également titulaire d'un CAS en Sciences de l'information et d'un Master Minor en écologie et évolution. Sa mission principale sera de«garantir une planification régionale évolutive et dynamique, en organisant et gérant le suivi des mesures et des coordinations», indique le communiqué de presse. Elle va également «assurer la collaboration technique avec les communes et les services de l'Etat» et pilotera les études et mesures d'accompagnement.

Mis en consultation au printemps 2021, le Plan directeur régional se trouve «en phase d'adaptation en fonction des retours de l'examen préalable». Il devrait être adopté par le Conseil d'Etat en fin d'année.