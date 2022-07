«Cette médaille d’or, je la regarde souvent»

Le pongiste bullois Thierry Miller a été sacré champion d’Europe samedi à Rimini. Il revient sur ce premier titre continental et pense déjà à 2023.

GLENN RAY

TENNIS DE TABLE. «J’ai levé les bras très haut au moment où mon adversaire a sorti la balle. Ensuite, il y a tout qui pétillait dans ma tête et il ne restait plus beaucoup de place pour réfléchir.» En prenant la mesure du Slovaque Anton Kutis (7-11, 8-11, 9-11), le Bullois Thierry Miller est devenu samedi à Rimini (Italie) champion d’Europe de la catégorie des plus de 55 ans. Une première dans le palmarès déjà fourni du pongiste du CTT Rossens. «Maintenant que je sais comment faire, j’espère que ça ne sera pas la dernière», ajoute-t-il en rigolant.

Thierry Miller a pourtant dû batailler pour aller chercher son premier titre…