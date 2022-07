Amis d’enfance

FRANCE2, MARDI, À 21 H 10

Pierre et Aline décident de profiter une dernière fois de leur maison d’hôtes en invitant des amis: Max, un ami d’enfance de Pierre, et de sa femme Charlotte. La semaine promet d’être belle entre sorties et repas bien arrosés. Mais comment faire perdurer ces amitiés nouées dans l’enfance que l’on tente une fois l’an de relancer quand les trajets de vie de chacun n’ont fait que diverger au fil du temps? Les anciennes jalousies, par ailleurs, ne tardent pas à refaire surface, parasitant la joie des retrouvailles… ■