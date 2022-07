BULLE

André Scheurer s’en est allé sereinement, dimanche, à l’âge de 74 ans, après une longue maladie supportée avec courage. Un dernier hommage lui sera rendu mercredi à 14 h en l’église Saint-Pierre-aux-Liens.

André est né le 27 juin 1948 dans le foyer d’Arnold et Clothilde Scheurer, à Rue. Il y passa toute son enfance, accompagné de ses deux petites sœurs. A la fin de son apprentissage d’électronicien, profession qu’il exer- ça toute sa vie, il se rendit dans le canton de Zurich pour apprendre l’allemand. C’est là qu’il rencontra Janine qui, comme lui, s’était rendue à Wädenswil pour parfaire sa connaissance de la langue de Goethe. Leur mariage fut célébré en 1974, suivi de la naissance de leurs deux fils, Laurent et Lionel, en 1975 et 1977. En 1978, André et sa famille vinrent…