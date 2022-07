Appel aux membres du Verbe de vie

ÉGLISE

Créée en 1986, la communauté du Verbe de vie sera dissoute le 1er juillet 2023, à la suite de «dysfonctionnements graves et systémiques». La décision a été annoncée le 25 juin. Or, une branche de cette communauté est présente sur le territoire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg depuis 1993. A Pensier plus précisément. Dans un communiqué, Mgr Morerod invite «toutes les personnes qui auraient vécu d’éventuels abus» dans le cadre du Verbe de vie à contacter la police ou, pour des faits prescrits, à appeler l’évêché au 026 347 48 50 ou encore de s’adresser à la Commission d’écoute, de conciliation, d’arbitrage et de réparation (CECAR) au 077 409 42 62.