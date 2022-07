Au bar perché, par la vue alléché

Suite de notre série estivale, avec cette fois le rooftop bar Le Perchoir, situé en banlieue lausannoise sur le toit du bâtiment circulaire le Vortex, qui loge les étudiants de l’EPFL. Ouvert toutes les fins d’après-midi, il offre une vue inédite sur le lac et les Alpes fran- çaises. Bar d’étudiants, mais pas que, il se veut abordable et dans un esprit de développement durable. Il se réinvente en lieu privilégié pour des events et en scène musicale.

KARINE ALLEMANN

Alors bien sûr, il n’a pas la gueule d’une tyrolienne au barrage de la Grande Dixence, ni celle, immense, des parois du Creux-du-Van. Mais pour qui souffre de vertige, le rooftop bar Le Perchoir est déjà bien assez haut. Ou disons, bien assez impressionnant. Pour preuve ce brave homme venu le visiter en vue d’y organiser son…