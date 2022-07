Braquet national pour le quatrième critérium

CYCLISME. Pour son quatrième départ ce samedi, le Critérium de Bulle devient une course de classe nationale. «La Fédération ukrainienne de cyclisme sera notamment présente avec une dizaine de coureurs», relève Maréva Ody, présidente d’une épreuve qui se disputera sur une toute nouvelle boucle, à parcourir entre 25 et 50 fois selon les catégories. «Ce parcours de 840 mètres est un peu plus long et difficile. Notre objectif en tant qu’organisateurs reste le même: permettre aux enfants, athlètes adaptés et adultes de courir à domicile. Nous tenons aussi à faire vivre la région avec une course en ville, toujours intéressante pour le public qui voit passer les cyclistes de nombreuses fois», explique Maréva Ody. Cette édition connaîtra son épilogue aux alentours de 17 h 45 avec l’arrivée de la…