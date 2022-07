Ce joyau historique et spirituel livre certains de ses secrets

Des ouvriers ont remplacé les moines dans l’église d’Hauterive. La restauration a mis au jour des décors peints de la Renaissance uniques en Europe.

DOMINIQUE MEYLAN

ABBAYE. L’église Sainte-Marie d’Hauterive est l’une des plus anciennes et les plus précieuses du canton. Sa rénovation, qui a débuté il y a un an, a débouché sur plusieurs découvertes, présentées hier aux médias. Des décors peints à l’époque de la Renaissance ont été mis au jour sur les stalles où prient les moines. Aucun autre exemple n’est connu en Suisse ou en Europe.

Depuis plus de huit cents ans, avec une parenthèse de quelques années, l’église accueille les chants des moines de l’abbaye cistercienne sept fois par jour et une fois par nuit. Construit entre 1150 et 1160, l’édifice témoigne de l’époque romane, du style…