Cette fois, je me jette à l’eau

Dans la chaleur de l’été, La Gruyère cherche le frisson du vertige, ou plutôt les frissons des vertiges puisque différentes options seront testées pour faire naître cette sensation si particulière. Premier épisode de la série avec du canyoning dans la Salanfe. Un spot idéal pour une initiation, puisqu’il est toujours possible de renoncer et de contourner l’obstacle.

XAVIER SCHALLER

En choisissant le canyoning pour la série Vertiges, j’avais imaginé des gorges rocheuses baignées de soleil, le rafraîchissement de l’eau clair dans la chaleur accablante, le frisson de l’aventure.

Question gorges profondes, j’ai dû me faire une raison: vu mon inexpérience, mieux vaut un spot adapté aux débutants. J’ai choisi la Salanfe et je pense que j’ai bien fait, même s’il y a plus de végétation que de…