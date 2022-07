Cette manie de «rentrer le ventre»

NOS PETITS RITUELS

Cet été, La Gruyère évoque les petits rituels de cette saison particulière. Premier épisode avec cette habitude qu’ont certains de rentrer le ventre pour tenter de camoufler les raclettes mangées en début d’année.

SÉRIE D’ÉTÉ. L’hiver, c’est bien. Se promener en gros pull, crier «allez Beat» devant une course de ski à la télé, manger des raclettes et ne pas se dire «maudites mauvaises herbes» chaque matin en observant son jardin… Et, comme une insatiable traîtresse qui revient chaque année, la chaleur fait son retour. On commence alors à se dire qu’on devrait vivre dans le Nord, là où il ne fait jamais vraiment chaud. Les gros pulls laissent alors place aux T-shirts et c’est ainsi que s’installe le rituel estival de «rentrer le ventre».

Toutes les raclettes hivernales…