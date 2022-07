Châtonnaye/Middes enchaîne au tournoi La Poularde

FOOTBALL. La 22e édition du tournoi La Poularde s’est poursuivie cette semaine sur la pelouse du FC Siviriez. L’équipe locale s’est inclinée jeudi face à Romont II 4-5, alors que Châtonnaye/Middes a écrasé Billens 9-1. Mardi, Ursy a battu Romont II (3-0) et Vuisternens/Mézières a remporté sa confrontation avec Billens (4-0). La quatrième et dernière journée de cette compétition amicale a lieu samedi, avec une affiche mettant aux prises Vuisternens/Mézières et Siviriez (17 h 30) suivi de la rencontre de clôture entre Ursy et Châtonnaye/Middes (20 h).