Charles Devantay manque le coche

Charles Devantay n’a pas réussi à atteindre les minima pour le 400 m des prochains championnats d’Europe de Munich. En Finlande, le sprinteur du SA Bulle a tout tenté mardi soir, sans succès.

MARIUS KAMM

45’’70. Le temps minimal pour boucler un tour de piste afin de se qualifier pour les prochains championnats d’Europe. Il s’agissait de l’objectif principal de la saison pour Charles Devantay. Mais mardi soir, les jambes n’ont pas déroulé assez vite sur 400 mètres et le Glânois a franchi la ligne d’arrivée à plus d’une seconde de son but. «Ça fait mal. Tu bosses toute la saison et finalement cela te passe sous le nez tellement vite.» Charles Devantay relativise toutefois sa déception. «Je dois m’entraîner plus dur. Je sais que j’ai la force de grappiller des secondes. Et si ce n’est pas…