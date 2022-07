Cinq bourses pour des jeunes artistes

INSTITUTIONS CULTURELLES. Sur préavis d’un jury d’experts, le Service de la culture du canton de Fribourg a octroyé cinq bourses pour des stages d’insertion professionnelle dans des institutions culturelles romandes. Celles-ci sont attribuées à la danseuse Jeanne Gumy pour un projet d’un mois au sein de la Compagnie Jasmine Morand (Vevey), aux metteures en scène Delphine Delabeye et Anouk Werro pour deux stages de deux mois au Théâtre des Osses (Givisiez), au corniste Andrei Aiordachioei pour un stage de six mois à l’HEMU Fribourg (Villars-sur-Glâne), ainsi qu’à l’artiste Mélanie Meystre pour un stage de six mois à Fri-Son (Fribourg).

Ainsi que l’indique le canton dans son communiqué, ce programme ponctuel de stages est financé par la Fondation Lombard Odier et «a pour but de soutenir…