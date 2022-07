Compositions artificielles

En musique, on peut certes jouer faux, ce qui n’est pas très émoustillant, avouons-le. Depuis quelques mois, on peut surtout jouer fake. Ou quand l’intelligence artificielle «invente» des chansons à la manière de… Nirvana, Amy Winehouse ou The Doors. Troublant.



CHRISTOPHE DUTOIT

Début avril 2021. En route vers le bureau, l’autoradio crache Drowned in the sun. Tiens, tiens, les premiers accords rappellent quelque chose de connu. Tout comme ces gros riffs de guitares. Et ces paroles: «I still got some pain but it’s over now/The sun shines on you but I don’t know how (J’ai encore mal, mais c’est terminé maintenant/Le soleil brille sur toi, mais je ne sais pas comment).»

Plutôt pas mal cet inédit de Nirvana, déniché dix-sept ans après le suicide de Kurt Cobain, se dit-on, à peine étonné.…