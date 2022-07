Contrôler les conditions d’exploitation des gravières

CONSTRUCTION. Le 15 juillet, l’Etat informait qu’une gravière située sur la commune de Bois-d’Amont ne respectait pas les conditions de son permis d’exploiter. Concrètement, plus de 2000 m2 ont été exploités hors du périmètre autorisé et des dépôts ont été effectués hors périmètre, rappellent les députés Paola Ghielmini Krayenbühl (vert·e·s, Corpataux) et Sophie Tritten (pcs, Vuisternens-en-Ogoz). «Nous sommes étonnées d’apprendre qu’il a fallu une demande de renouvellement d’exploitation pour s’apercevoir du non-respect du permis.» Avec plusieurs gravières dans le canton «qui ont un fort impact sur le paysage, sur l’environnement et sur la qualité de vie des habitants limitrophes», elles s’inquiètent de l’apparente légèreté des contrôles et demandent au Conseil d’Etat de clarifier ce…