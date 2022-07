Coquoz loupe le coche

Pour un rien, Madeline Coquoz a bouclé ses Mondiaux avec une élimination en qualifications du plongeon individuel à 3 m, vendredi en Hongrie. Une troisième déception pour la Villapontaine, après celles de mercredi à 1 m et en synchro mixte.



VALENTIN THIÉRY

PLONGEON. Il n’aura manqué que 1,45 point à Madeline Coquoz pour se qualifier pour les demi-finales du concours de plongeon à 3 m, vendredi aux Mondiaux en Hongrie. Une différence infime qui empêche la Gruérienne d’atteindre son objectif de top 18 à Budapest pour son baptême dans cette catégorie. «Je me sentais très bien avant ma compétition, livre la sportive de 23 ans. J’ai fait une erreur sur mon premier plongeon, mais j’ai réagi lors du deuxiè - me avec un super triple et demi avant carpé. Il m’a valu une note de 7, une belle…