Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UNE FÊTE NATIONALE pour «tous-x-tes», c’est le but du Collectif féministe sud fribourgeois mandaté à Bulle pour rendre le 1er Août plus inclusif. Plus précisément les jours précédents, puisque les festivités culturelles dont le collectif a la charge ont commencé hier déjà – une place plus importante est accordée aux artistes femmes – alors que, en revanche, le soir du 1er Août sera résolument traditionnel (musique folklorique, chœur, discours, «les beautés de la-a-a pa-a-a-tri-i-i-e»…). Le mix de l’inclusion et du patriotisme, ça donne quoi en 2022? Lampions pour «tous-x-tes».

À GRANGETTES, festival de la Monade avec pour thème «Nous tou.te.x.s sorcièr.e.x.s, à notre part d’irrésolu». Irrésolu ou illisible?

QUI A INVENTÉ LE BRUNCH à la ferme, qui permet aux citadins…