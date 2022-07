Danger d’incendie de forêt marqué

SÉCURITÉ. Le Service des forêts et de la nature (SFN) lance un appel à la prudence concernant le danger d’incendie de forêt. Celui-ci est désormais de 3 sur 5, en raison de la sécheresse des sols forestiers. En cause, «le manque de précipitations de ces dernières semaines, accompagné d’une météo ensoleillée et de températures caniculaires», indique un communiqué.

Le SFN recommande à la population de ne pas allumer de feu dans et à proximité des forêts. Il souligne l’obligation d’utiliser uniquement les emplacements prévus à cet effet. «Il convient toujours de garder le feu sous surveillance et de l’éteindre totalement avant de quitter les lieux.» Cet appel à la prudence reste en vigueur jusqu’à ce que le degré de danger revienne à 2. Si la situation devait durer, des restrictions…