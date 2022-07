De faux policiers sévissent en Suisse romande

MISE EN GARDE. La police observe actuellement une forte augmentation d’affaires impliquant de faux policiers. Cette escroquerie fonctionne de la même manière que l’astuce du faux neveu, selon un communiqué. Des personnes, souvent âgées ou vulnérables, sont contactées par téléphone, trompées et mises sous pression. Peu de temps après, elles remettent généralement de très grosses sommes à des inconnus. En Suisse romande, plus de 800 000 francs ont ainsi été volés depuis le début de l’année. La police recommande la plus grande prudence face à ces criminels qui sont très bien organisés et difficiles à confondre.