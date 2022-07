De la fougue à la douceur

Expression populaire, symbole, émotion: chaque couleur provoque un sentiment. Cet été, La Gruyère donne carte blanche – expression mal choisie… – aux photographes et aux journalistes pour les faire parler. Après le vert, le rouge expose ses lumineuses nuances.

ANGIE DAFFLON

L’amour, la haine, la colère, la passion, la violence, la tendresse… Tout en ambivalence, mais surtout en nuances, le rouge se pare d’autant de connotations que de teintes. On le pique de jaune, de bleu ou de vert, il se fait vermillon, carmin, grenat, cramoisi, lie-de-vin, pourpre, bordeaux, rubis, écrevisse ou encore coquelicot. Tous nos sens le perçoivent. On en goûte la rondeur fruitée ou pimentée; on entend son éclat; on ressent sa chaleur.

Mais peu importe la teinte, même ternie, le rouge reste lumineux et…