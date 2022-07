Des apprentis retapent un chalet et ses accès

Sur la commune de Haut-Intyamon, trente apprentis de JPF ont rénové bénévolement le chalet d’alpage des Cergnettes et réaménagé son chemin d’accès. Une expérience formatrice très appréciée des participants.

MARIUS KAMM

HAUT-INTYAMON. «Apporte du ciment! Ramène-moi la brouette! Visse la planche!» Ces cinq derniers jours, trente apprentis de JPF ont mis du cœur à l’ouvrage pour retaper le chalet d’alpage des Cergnettes, propriété de Claudia Braillard sur les hauts des Sciernes d’Albeuve.

Le planning n’était pas de tout repos: réparer les murs de la chèvrerie, élargir et remettre en état le chemin d’accès et, surtout, reconstruire une passerelle qui passe au-dessus du Flon. Tout cela bénévolement. «Sans l’aide des jeunes, de JPF et de Volontaires montagne, nous n’y serions jamais arrivés»,…