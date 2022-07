Des prières pour protéger et soigner

Guillaume Magnin-Cosandey et sa femme Clauda ont été accusés de sorcellerie en 1619. Lui connaissait un moyen pour protéger ses animaux du loup. Il offrait un morceau de chair à «saint Loup» et priait. Elle connaissait des prières pour guérir les enfants malades. Un jour, un enfant est décédé malgré les efforts de Clauda. Les époux, accusés de sorcellerie à la suite de cet événement, ont été torturés, puis bannis de leur paroisse. Ils n’ont toutefois pas respecté leur peine et ont ensuite été bannis du territoire de Fribourg.

Ce cas témoigne d’un fait: des croyants étaient accusés d’avoir renié Dieu pour servir le diable. Les guérisseurs comme Clauda Magnin-Cosandey, de même que son mari avec les loups, qui protégeaient ou soignaient par la prière, étaient en effet très pieux. Lionel…