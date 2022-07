Des réfugiés ukrainiens à Bulle pour pratiquer leur passion

La quatrième édition du Critérium de Bulle s’est déroulée samedi dans le centre-ville.

Parmi la septantaine de cyclistes, de jeunes Ukrainiens et leur coach ayant fui la guerre.

En attendant de retourner chez eux, ils participent à des courses à travers la Suisse.



VALENTIN THIÉRY

Une vingtaine de réfugiés ukrainiens logent sur le site de Swiss Olympic à Macolin depuis mars. Tous sont cyclistes et ont été accueillis à l’initiative de Thomas Peter et son équipe au début de la guerre dans leur pays. A l’époque, le directeur de Swiss Cycling avait contacté Valentina Matviichuk-Zholnach, une coach de la sélection nationale jaune et bleu, pour lui proposer de l’aide. Depuis, elle s’occupe de ces jeunes âgés de 15 à 19 ans et les accompagne à travers la Suisse pour participer à des courses.…