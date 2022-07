Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H



Sibérie

Philippe Gougler va réaliser l’un de ses rêves: découvrir les profondeurs de la Sibérie, en plein hiver, à bord du Transsibérien. Mais ce voyage n’offre pas le luxe auquel on peut s’attendre puisque le globe-trotter a choisi le Transsibérien de tous les jours, celui qu’empruntent les Russes et qui permet de traverser la Sibérie pour le prix d’un billet Paris-Lyon. Au programme de ce long périple: Iakoutsk, qui est la ville la plus froide au monde, le mythique lac Baïkal et Vladivostok, la ville la plus à l’est de la Russie.■