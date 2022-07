Deux jours, deux ambiances pour Léa Stern

Week-end fort en émotions pour la Bulloise Léa Stern. Samedi à domicile, la cycliste de 20 ans a enlevé son premier succès de la saison sur le circuit national. «Je suis contente, surtout après un début de saison difficile», commente la Gruérienne de la Pédale bulloise.

Autre type de sensations le lendemain, au Tessin. Au GP Ticino, elle a été empêchée de terminer son effort par un motard de l’organisation qui n’était pas habilité à le faire. «J’étais à environ 20 secondes de la tête de course sur laquelle je revenais. Sous prétexte que j’étais trop loin d’elle, il s’est mis devant moi pour me stopper et m’a arraché le dossard. Normalement, on peut être arrêtées si on est à six minutes des premières, relate Léa Stern. Je n’avais jamais vécu ça.»

Réclamation a été déposée auprès du…