Deux Sudistes en Colombie

ATHLÉTISME. Deux sprinteurs représenteront le sud du canton aux championnats du monde d’athlétisme U20 de Cali, en Colombie. La Romontoise Iris Caligiuri et le Tourain Jérémy Valnet ont été sélectionnés pour le 4 x 100 mètres. Dimanche, Swiss Athletics a retenu 31 noms pour la compétition qui se déroulera du 1er au 6 août.

Pour ces sociétaires du Lausanne-Sports, le soulagement est énorme car la fédération n’était pas certaine d’envoyer les relais en Amérique du Sud. «Avec toute la malchance que j’ai eue cette saison, je n’espérais plus rien, explique la Glânoise de 19 ans qui avait loupé sa qualification sur 100 et 200 mètres. Je suis tellement contente. Ce sera une super expérience. Je ne sais pas encore si je courrai ou si je serai remplaçante. Des six candidates, j’ai le cinquième…