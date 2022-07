Deuxième marché artisanal de l’été

LES PACCOTS

Le parking des Vérollys, aux Paccots, accueillera ce samedi le deuxième marché artisanal estival, annonce l’Office du tourisme Châtel-Saint-Denis, Les Paccots et la région. De 9 h à 16 h, le public pourra découvrir différents stands tenus par des artisans locaux. Ils présenteront notamment textiles, céramiques, sculptures et bijoux. L’animation musicale, elle, sera assurée par L’Echo des Vanils, les Sonneurs de la Dent-de-Lys et un trio de yodel et de schwytzoises de l’école Charrière Musique.