Du beau monde au Dupaski Festival

La première édition du Dupaski Festival a lieu ce week-end entre Romont et Porsel. Montés sur des skis à roulettes, quelque 80 participants vont se défier lors d’une épreuve de skating et deux courses classiques. «Beaucoup de personnes s’entraînent au rollerski en Suisse et je voulais leur donner la possibilité de faire une course», explique le fondeur vaudois et instigateur du projet Arnaud du Pasquier.

La première épreuve se déroulera sous la forme d’un sprint au Centre L2 de Romont, vendredi dès 17 h 30. Le lendemain, au départ de la salle polyvalente de Porsel, le critérium proposera une course longue distance aux athlètes engagés. Les femmes s’élanceront sur 30 kilomètres à partir de 8 h, alors que les hommes parcourront 50 kilomètres dès 10 h 15.

Duels franco-suisses

Parmi les…