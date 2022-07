Etre digne du 10 de ses idoles

Ma quête du 10, la série d’été de La Gruyère, s’intéresse à la représentation du nombre dix pour différents athlètes.

Deuxième épisode avec le footballeur du FC Zurich Antonio Marchesano.

Pour le Tessinois, qui reprend le championnat ce samedi, porter ce numéro doit se mériter.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Et si le 10 du football était le numéro le plus célèbre dans le monde du sport? Il n’est pas seulement mythique car Maradona, Messi ou Pelé l’ont porté. Il l’est aussi parce que son univers est gigantesque. Tout passionné a son interprétation de la fonction du 10 sur la pelouse par rapport à ses idoles et son époque. Meneur comme Zidane, buteur comme Agüero ou ailier comme Robben. Etablir une définition globale est utopique. A chacun son interprétation, même si un mot apparaît dans…