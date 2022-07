CROIX ROUGE. Jeudi en fin d’après-midi, la Croix-Rouge fribourgeoise (CRF) organisait ses traditionnelles fêtes de l’été au jardin des Capucins, à Bulle. L’occasion de marquer la fin du semestre de printemps des ateliers de langue et d’intégration à l’intention des réfugiés. A Bulle, près de 90 participants ont fréquenté ces cours animés par 20 personnes, toutes bénévoles. La CRF a aussi réagi rapidement à l’afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine en ouvrant unevingtaine de cours de langues dans le canton, dont trois à Bulle, fréquentés par 34 personnes – hormis les enfants et adolescents, pris en charge par le système scolaire. «Au total, des réfugiés en provenance d’une septantaine de pays ont fréquenté nos cours», indique Sonia Jungo, responsable du service Migration et intégration…