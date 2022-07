Faux pour dénoncer le faux

En 2021, le photographe norvégien Jonas Bendiksen a berné tout son monde avec un reportage complètement bidonné sur des faiseurs de fake news en Macédoine. Un projet d’une virtuosité si folle qu’il mérite de figurer dans notre série sur les faux dans l’art.



CHRISTOPHE DUTOIT



Neuf mois après les faits, Jonas Bendiksen doit encore en rire. De son coup de maître qui a ébranlé à la fois l’establishment et le mythe de la certitude autour de la valeur documentaire de la photographie. L’air de ne pas y toucher, le Norvégien a leurré tout son monde avec son projet The book of Veles, un chef-d’œuvre de mystification qu’il s’est luimême attaché à désenchevêtrer en septembre 2021.

Venons-en aux faits. Le 3 septembre, le très réputé festival Visa pour l’image projette cette série d’images au Campo…