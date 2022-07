Festival musico-culinaire

Le Festival de la Monade revient vendredi et samedi pour sa 4e édition dans la vieille bâtisse du moulin de Grangettes-près-Romont. Les organisateurs proposent un spectacle repas mêlant «arts performatif, musical et culinaire engagé, teinté d’un militantisme philosophique». Les spectateurs pourront ainsi assister à «des surprises culinaires» et à «différentes saynètes successives», indique un communiqué. Dans ce lieu qui abrite notamment une table d’hôte (Le Nid) et une résidence d’artistes (la Ré-création), le spectacle sera réalisé par neuf artistes et cuisinières du pays: Marie Bergé, Noémie Pasquier, Valentine Paley, Sarah Bucher, Aziadé Cirlini, Lucia Tinghi, Matthew Franklin et Lucas Monème.

La figure de la sorcière

Cette année, le thème porte sur la figure de la sorcière, afin de…