Feux en plein air et engins pyrotechniques interdits dans le canton

Lors de la célébration de la Fête nationale, le 31 juillet et le 1er août, les communes peuvent organiser les feux traditionnels et des feux d’artifices tirés par des professionnels, fait savoir le Conseil d'Etat: "Aux endroits qu’elles ont prévus et sécurisés à cet effet, les communes peuvent autoriser l’utilisation d’engins pyrotechniques statiques (notamment volcans et allumettes bengales) par les particuliers. Dans tous les cas, l’utilisation d’engins pyrotechniques avec retombée à distance (fusées, abeilles, etc.) par les particuliers est interdite."

