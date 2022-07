Fribourg-sur-Méditerranée

RFI. C’est à un voyage dans le pourtour méditerranéen que les 47e Rencontres de folklore internationales de Fribourg (RFI) convient le public du 15 au 21 août prochain. Huit groupes folkloriques animeront Fribourg et le canton durant une semaine avec, en invitée d’honneur, l’Argentine. Un programme riche de nombreuses animations gratuites a été présenté hier à la presse.

Pourquoi la Méditerranée? Parce que ce «berceau de civilisations et créateur de métissages» a de tout temps été «un espace de circulation des hommes et des idées, à la jonction des continents européen, africain et asiatique», résume le communiqué de presse.

Les huit ensembles invités viendront ainsi de Croatie, Tunisie, Chypre du Nord, Corse, France, Sardaigne, Espagne et Monténégro. Cette édition sera marquée entre…