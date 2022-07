Frissons avec un géant de béton

Suite de notre série estivale à la recherche des frissons du vertige. Cap sur le barrage de la Grande-Dixence, barrage-poids le plus haut du monde avec sa façade de 285 mètres et une largeur de 200 mètres. Il culmine à 2635 m dans le val des Dix, en Valais. Un édifice roi de la démesure dont il est possible de visiter les entrailles, avant de longer sa façade en empruntant une tyrolienne de 700 mètres.

ÉLODIE FESSLER

Scrutant notre arrivée, caché derrière les cimes des sapins, il pourrait presque se confondre avec ses voisines rocheuses. Au fur et à mesure que sont franchis les virages de la route menant au val des Dix, partie supérieure du val d’Hérémence, le voici qui se dévoile progressivement. Impossible désormais pour ce géant de béton de se faire discret.

Avec sa façade de 285…