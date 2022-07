Gilbert Uldry, Grangettes

Après un bel après-midi de cartes, Gilbert Uldry s’est endormi à la maison le 18 juin à l’âge de 83 ans, le corps fatigué, mais avec tant de lucidité. La célébration du dernier adieu a eu lieu le 21 juin en l’église de Vuisternens-devant-Romont.

Gilbert a démarré le match de sa vie le 2 juin 1939. Il grandit à Estévenens entouré de ses trois frères et de sa sœur dans le foyer de Maria et Léandre Uldry. A Vuisternens, il rencontra une jolie dame, sa dame de cœur, Hermine Menoud. Le 2 septembre 1967, ils unirent leur destin pour partager une vie emplie d’un amour véritable. Ils auraient eu 55 ans de mariage cette année.

Puis, il put faire la plus belle des annonces: 100 des dames avec la naissance de ses quatre filles, Cathy, Alexandra, Jacqueline et Florence. Épaulé par son épouse et ne…