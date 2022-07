A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.



Gorges: balade guidée de Montsalvens à Electrobroc via les gorges de la Jogne. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Me, sa 9h30.



BULLE

Terrain de la Condémine: Chapito, spectacles, concerts, échanges jusqu’au 14 août. Cirque (sa 18h e 20h), atelier Graines d’avenir (di dès 9h), Jek et Aniu (di 18h).

CHARMEY

Arrêt de bus La Corbettaz: Nuit de la randonnée. Balade sur l’itinéraire de la via Le Gruyère AOP. Infos sur www.nuitrando.ch. Sa 17h15-22h30.

LE CHÂTELARD

Buvette du Défénand: Nuit de la randonnée. Infos sur www.nuitrando.ch. Samedi.

LES PACCOTS

Point info: Nuit de la randonnée. Balade au col de Lys. Infos sur www.nuitrando.ch. Sa 18h45-22h30.

LE PÂQUIER

Carmel: messe. Sa…