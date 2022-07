A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.



Gorges: balade guidée de Montsalvens à Electrobroc via les gorges de la Jogne. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Me, sa 9h30.

BULLE

Centre: marché folklorique. Je 8h-13h.



CHÂTEAU-D’ŒX

Divers lieux: Festival au pays des enfants, avec spectacles, animations, ateliers. Programme sur www.aupaysdesenfants.ch. Du 27 au 31 juillet.

GRUYÈRES

Esplanade de la Fleur de Lys: Molière amoureux, pièce de Jean Winiger inspirée des textes de Molière. Jusqu’au 14 août. Me, je, ve, di 18h30.