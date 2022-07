L’amour de Molière raconté

La troupe du Fribourgeois Jean Winiger investit l’esplanade de la Fleur de lys, à Gruyères, pour son Molière amoureux. Ou la défense et l’illustration de l’amour sincère entre le génie et son épouse et actrice fétiche.

JEAN GODEL

AVANT-SCÈNE. Pour célébrer à leur façon le 400e anniversaire de Molière, Jean Winiger et sa troupe s’offrent une fois encore la sublime esplanade de la Fleur de lys, à Gruyères, après La Strada en 2020 et La Fontaine en liberté l’an dernier. Place cette année au Molière amoureux, écrit, mis en scène et interprété par Jean Winiger. A voir dès demain et jusqu’au 14 août.

Jean Winiger ne joue pas Molière. «Je n’ai pas l’âge», s’amusait, vendredi, le comédien de 77 ans à l’issue d’une répétition. Il campe Claude Chapelle, ami indéfectible de Molière et libertin…