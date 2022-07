Deché-delé

La Chin Dzâtyè l’è pachâye, ma lè chovinyi pâchon pâ dinche! Din nouthron dzouno tin, no j’ôtrè lè fiyè, no j’avan pâ tan chovin dè tyè no dèmorâ. Intrè lè fin è lè rèkouâ no j’alâvan, in famiye fére on piti toua vê

Nouthra Dona di Martsè!

Kemin «liji», no j’ôtrè lè fiyè, è bin… no dêvechin dèjêrbâ le chimetyéro. On kou ou dou pê tsôtin. Di grô panê, di chahyorè è dè l’élo dè kàdo. Pu no gratâvan intrèmi di fouchè, no portâvan fro lè panê dè mônè tantyè ou ruklon. No prenyin chin de la bouna pâ, in batoyin è in rijin. Moncheu no j’a portâ, on kou, on piti ôtyè a bêre… tyin kovin!

Ma adon la Chin Dzâtyè, l’i rèvinyo. No l’i chin kan mimo chovin jelâ. Dzouno è fiyè chti kou, in vèlo, tantyè a Balavouêrda. No modâvan du la Mècha bin chure, Bataye irè pâ tota goudrenâye, lè kontoua…