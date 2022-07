La semaine déjà réussie de Bastien Kolly

«Je n’avais aucune attente avant le début du tournoi, car je ne m’entraîne plus aussi souvent et mon niveau est loin d’être exceptionnel cette année», explique Bastien Kolly (N4 100). Le pensionnaire du TC Bulle avait donc de quoi relativiser sa défaite face à Hugo Ouzilou (N4 79) en finale du tableau N3/R3 du Grand Prix de la Gruyère. «Le bilan est plus que positif, j’ai réussi deux très bons matches face à des adversaires mieux classés. Et j’ai le sentiment d’avoir poussé mon opposant jusqu’au bout en finale.»

Battu 3-6 6-1 6-3 au bout de la nuit par le Vaudois Hugo Ouzilou (N4 79), le Gruérien de 24 ans a payé l’accumulation des efforts. «La veille, j’ai dû batailler jusqu’à minuit pour atteindre les demi-finales, précise-t-il. C’est toujours chouette de jouer de nuit, mais ça m’a…