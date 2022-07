Le Centre Gauche-PCS favorable à la deuxième variante de la stratégie du canton

ÉDUCATION NUMÉRIQUE. Le Centre Gauche-PCS fribourgeois s’est positionné favorablement à la stratégie d’éducation numérique du canton. Plus précisément, il soutient la deuxième variante garantissant l’autonomie communale. Avec cette solution, le financement de l’équipement informatique est assuré par des contributions cantonales aux communes. Bien que la charge de travail pour les communes et leurs associations soit plus importante, le parti souligne le fait que cette variante tient compte des circonstances sur place. A ses yeux, la stratégie permettra aux enfants «d’utiliser les médias de manière appropriée, créative et socialement responsable» et «d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler de manière critique».