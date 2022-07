Le Comptoir prévu du 18 au 22 octobre

Les dates de la 6e édition du Comptoir de la Veveyse ont été communiquées lors de l’assemblée de la société coopérative du Comptoir. Du 18 au 22 octobre 2023 à Châtel-Saint-Denis, les commerçants du district seront à l’honneur.

VALENTIN CASTELLA

GRANGES. Quelques nouvelles informations concernant la prochaine édition du Comptoir de la Veveyse ont été communiquées jeudi soir à Granges. A l’occasion de l’assemblée de la société coopérative, le président de la manifestation Pierre-Alain Pache a annoncé que cette 6e édition se déroulera du 18 au 22 octobre 2023. Comme en 2015 et en 2019, elle aura lieu sur le site du Lussy de Châtel-Saint-Denis.

Le comité d’organisation, composé de cinq membres et non plus de treize comme par le passé, s’est déjà mis au travail. Ses membres ont défini que,…